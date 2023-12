Starwood Property Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Starwood Property Trust Inc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 19,06 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +16,16 Prozent zum letzten Schlusskurs von 22,14 USD entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 19,68 USD über dem letzten Schlusskurs (+12,5 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Die einfache Charttechnik ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Starwood Property Trust Inc-Aktie.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, die sich auf 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht aufteilen. Kurzfristig gilt die Aktie ebenfalls als "Neutral", da die vorliegenden Studien von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht stammen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 22,5 USD, was einer Erwartung von 1,63 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch wurde in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf die Starwood Property Trust Inc diskutiert. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

