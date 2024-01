Starwood Property Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Starwood Property Trust Inc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,14 USD lag, was einer Differenz von +10,51 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 19,88 USD unter dem letzten Schlusskurs (+6,34 Prozent), wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Starwood Property Trust Inc in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Starwood Property Trust Inc-Aktie liegt bei 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 41,51 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Starwood Property Trust Inc-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten, mit insgesamt 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Bewertungen. Kurzfristig ergibt sich ein Bild von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer letzten Bewertung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 22,5 USD, was einer potenziellen Performance von 6,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".