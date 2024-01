Starwood Property Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Starwood Property Trust Inc-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 79, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,9, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Starwood Property Trust Inc.

In den vergangenen zwei Wochen wurden von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutrale Bewertungen für Starwood Property Trust Inc abgegeben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Starwood Property Trust Inc negative Ausprägungen aufweisen. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die durchschnittliche Analystenbewertung des Wertpapiers ist "Neutral", wobei kurzfristig ein Aufwärtspotential von 9,38 Prozent prognostiziert wird, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Starwood Property Trust Inc somit eine "Neutral"-Bewertung.