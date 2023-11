Starwood Property Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung bezüglich der Starwood Property Trust Inc-Aktie wird von Analysten als negativ eingeschätzt, basierend auf den Kommentaren und Beurteilungen in sozialen Medien. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu der Klassifizierung "Schlecht" führt.

Auf der anderen Seite stufen Analysten die langfristige Aussicht der Starwood Property Trust Inc-Aktie als positiv ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 1 neutral und keine negativ. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 24 USD, was einem Anstieg von 21,27 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit neutral eingestuft ist, da der Kurs knapp über dem 200-Tage-Durchschnitt von 18,94 USD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,07 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral bewertet. Der RSI liegt bei 41 bzw. 37,77, was auf keine überkauften oder überverkauften Bedingungen hinweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Starwood Property Trust Inc-Aktie basierend auf den analysierten Faktoren.