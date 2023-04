Das Startup SPAREPARTSNOW unterstützt die Rennfahrerin Sophia Flörsch als erste Rennfahrerin auf dem Weg in die Königsklasse - Die Formel 1 / Das Logo von SPAREPARTSNOW ziert jetzt ihren Helm

Aachen (ots) -SPAREPARTSNOW und Spohia Flörsch gehen Formel 3 Partnerschaft einDas Startup SPAREPARTSNOW unterstützt die Rennfahrerin Sophia Flörsch als erste Rennfahrerin auf dem Weg in die Königsklasse Formel 1. Motorsport und Maschinenbau haben seit jeher gemeinsame Werte und sind die Speerspitze für zukunftsweisende Veränderungen. Als Teil des Teams Sophia, ziert das Logo von SPAREPARTSNOW zukünftig den Helm von Flörsch.Im Rennsport und im Maschinenbau stehen die Zeichen auf Veränderung. Der Rennsport wird zunehmend grüner und gilt als Testfeld für neue Technologien. Ebenso wird das Fahrerlager durch Sophias Power verändert und auf eine diverse Zukunft eingestellt. Als Startup im Maschinenbau, eine der traditionellsten und innovativsten Branchen in Deutschland, treibt SPAREPARTSNOW diese Veränderung ebenso voran.Schnelligkeit ist auf der Rennstrecke genauso entscheidend, wie die Versorgung mit industriellen Ersatzteilen. Denn wenn eine Werkzeugmaschine steht, kommt es auf moderne Beschaffungsprozesse an. Bisher gleichen die Anfrageformulare und telefonischen Warteschleifen einer Schikane auf der Rennstrecke.Mit SPAREPARTSNOW werden gewohnte Einkaufslösungen aus dem privaten Segment in die Industrie getragen. Benötigte Komponenten auf der Plattform finden, Verfügbarkeit sowie Preis einsehen und sofort bestellen. Ganz ohne Anfrageformulare und direkt vom Zulieferer des Maschinenherstellers. So wird die Preisfindung demokratisiert und die Werkzeugmaschine ist schnell wieder auf der Strecke."Solch eine Veränderung hat bereits jetzt in der gesamten Branche für Aufsehen gesorgt. Wir sind überzeugt, gemeinsam mit Sophia neue Maßstäbe in der Formel 3 und in der Ersatzteilversorgung setzten zu können.", sagt Dr. Christian Hoffart.Für die Saisons 2023 und 2024 wird SPAREPARTSNOW als Partner mit Sophia Flörsch auf die Strecke gehen. Unser gemeinsames Ziel ist es, in die Königsklasse des Rennsports und der industriellen Ersatzteilversorgung aufzusteigen und für nachhaltige Veränderungen zu sorgen.Über SPAREPARTSNOWDie SparePartsNow GmbH wurde Anfang 2021 gegründet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mit Standorten in Bayern/Geretsried und NRW rund 20 Mitarbeiter:innnen verschiedener Disziplinen. Das Team um Gründer und CEO Dr. Christian Hoffart hat gerade eine multi-Millionen Finanzierung mit renommierten Investoren abgeschlossen und arbeitet an der Vision SPAREPARTSNOW als Nr. 1 Plattform für originale Ersatzteile im Maschinenbau zu positionieren. Die Plattform steht für originale Ersatzteile, günstige Preise und eine schnelle Lieferung.www.sparepartsnow.dePressekontakt:Michael MauerhoffMichael.mauerhoff@sparepartsnow.de+49 151 28 200 411Original-Content von: SparePartsNow GmbH, übermittelt durch news aktuell