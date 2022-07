Startschuss für die International Solar Building Design Competition 2022

Peking (ots/PRNewswire) -Die International Solar Building Design Competition 2022, die vom International Solar Building Design Competition Organizing Committee veranstaltet wird, steht unter dem Motto „Sunshine & Station in the Scenery" und befindet sich im Giant Panda Habitat Nature Reserve im Guanbagou Basin Nature Mini-Reserve, Pingwu County, Sichuan Province. Der Wettbewerb thematisiert die Forschungsstation und erforscht neue Methoden und Ideen für den ökologischen Schutz mit erneuerbaren Ressourcen. Das Projekt sieht den Bau einer Forschungsstation vor, die Besuchern, Forschern und Studenten Arbeits- und Wohnmöglichkeiten bieten soll. Der erste Preis wird in den Bau gesteckt, und das Gewinnerteam wird zusammen mit dem Expertenteam an der Vertiefung des Projekts teilnehmen.Die Teilnehmer konkurrieren um einen ersten Preis (mit einer Prämie von 100.000 RMB), drei zweite Preise, sechs dritte Preise, 20 Anerkennungspreise und 30 Preise für lobende Erwähnungen mit Gesamtprämien von 320.000 RMB. Die Teilnehmer müssen sich bis zum 15. August anmelden und ihre Beiträge bis zum 30. September einreichen. Keine Anmeldegebühren.Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der International Solar Energy Society, dem Central Research Institute of China Construction Technology Group und der China Architecture Design & Research Group, mit dem China National Engineering Research Center for Human Settlements als Organisator und der Delta Group als Titelsponsor.Der Wettbewerb, dessen Thema die Anwendung erneuerbarer Ressourcen in der Architektur ist, fördert die Anwendung sauberer Energien wie der Solarenergie in der Architektur und im täglichen Leben. Er wird seit 2005 in elf Jahren ausgetragen und hat 1873 gültige Anmeldungen von 9345 Teams erhalten. Die Teilnehmer kommen von 232 chinesischen Universitäten, 25 ausländischen Universitäten und über 120 Unternehmen aus der Baubranche. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse, wobei bisher insgesamt fünf Wettbewerbsprojekte abgeschlossen und in Betrieb genommen wurden. Alle Mitglieder freuen sich auf die Zusammenarbeit mit den Teilnehmern, um die Idee einer grünen, kohlenstoffarmen, energiesparenden und nachhaltigen Entwicklung zu verbreiten.Scannen Sie den QR-Code auf dem Plakat, um sich anzumelden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website: www.isbdc.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1854165/panda_3.jpgPressekontakt:Xinger Zhang,+86-13331089701,zhangxe077@cadg.cnOriginal-Content von: International Solar Building Design Competition Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell