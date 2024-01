Startia Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Startia liegt bei 18,12, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,93 und wird daher als "neutral" bewertet. Die Gesamtbewertung für den RSI lautet also "gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Startia derzeit bei 1406,76 JPY, während der tatsächliche Kurs bei 1376 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "neutral", da die Distanz zum GD200 -2,19 Prozent beträgt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1314,14 JPY, was zu einem Abstand von +4,71 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "neutral".

Die Diskussionen über Startia in sozialen Medienplattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider, die rund um die Aktie herrschen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "neutral" einzustufen ist.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "neutral" führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Startia daher eine "neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.