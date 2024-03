Startia Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Startia war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Startia eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Startia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1426,5 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (1482 JPY) liegt auf ähnlichem Niveau, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Ebenso verhält es sich bei dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, für den der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Startia-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Startia liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in diesem Punkt die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Startia in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.