Startia Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Für Startia hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Startia, wodurch die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Startia-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1408,35 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1583 JPY deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1393,28 JPY eine Abweichung von +13,62 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Startia auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, und auch die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Startia gesprochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Startia zeigt einen Wert von 43,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,52 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" auf Basis des RSI.