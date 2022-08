Startet Plug Power jetzt durch?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren was es derzeit bei der Aktie von Plug Power Neues gibt. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Der Wochenbeginn für die Plug Power Aktie war von tieferen Kursen geprägt als zum Ende der letzten Woche, doch es herrscht dennoch Aufbruchstimmung. Die Entwicklung! Nicht zuletzt wegen der steigenden Zinsen und der… Hier weiterlesen