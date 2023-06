Starten Sie in den Sommer mit dem neuen kabellosen Roboter-Poolreiniger PC100 und anderen Produkten von AIRROBO

Hong Kong (ots/PRNewswire) -AIRROBO (https://de.air-robo.com/), die Marke für intelligente Haushaltsgeräte mit Schwerpunkt auf KI-gestützten Technologien, unterstützt von dem weltweit führenden Unternehmen für KI und humanoide Roboter, UBTECH Robotics, feiert heute den bevorstehenden Sommer mit der Markteinführung des kabellosen Poolroboters AIRROBO PC100 und kündigt Produktrabatte auf de.air-robo.com und in seinen Online-Shops auf der ganzen Welt an.Der Pool Ihres Grundstücks ist eine wichtige Ergänzung, deshalb muss er sauber gehalten werden. Allerdings kann Ihr Pool mit Hilfe von Schmutz, Laub und Sand schnell unsauber werden. In diesem Fall erfreuen sich intelligente Poolreiniger zunehmender Beliebtheit, da sie in der Lage sind, bestimmte Reinigungsstellen zu erkennen und anzusteuern.1 Poolroboter bieten Genauigkeit bei der Reinigung und reduzieren den menschlichen Eingriff in den Prozess und diese Eigenschaften fördern ihre Akzeptanz in privaten und gewerblichen Bereichen.2Ein sauberer Pool in Ihrem Sommerurlaub: Lernen Sie den neu eingeführten kabellosen AIRROBO PC100 Poolroboter kennenSpaß in der Sonne, am Strand und am Pool - das sind die einzigartige Erinnerung der Sommer. Wenn der Sommer naht, freuen sich die Menschen auf eine Saison voller Sonnenlicht und Schwimmen. Doch bevor Sie sich ins kühle Nass stürzen, sollten Sie bedenken, dass Staub, Laub, Sand und Schlamm, die im Pool zurückbleiben, nachdem er eine Weile nicht benutzt wurde, weder der Wasserqualität noch Ihrer Gesundheit guttun. AIRROBO PC100 schrubbt und poliert die Wände, den Boden und die Wasserlinie Ihres Pools, während er den Schmutz und die Ablagerungen aufsaugt. Das kabellose Design, die Bewegungssensoren und die robusten Algorithmen, der Navigationschip und der Motor der Wasserpumpe mit der größten Leistung ermöglichen eine automatische Reinigung des Pools. So können Sie Ihre Zeit im Pool in vollen Zügen genießen, ohne sich mit manuellen Reinigungsaufgaben und dem potenziellen Stolper- und Sturzrisiko anderer Poolreinigungsroboter mit Kabeln belasten zu müssen.Die Freiheit in vollen Zügen genießenDas kabellose Design des PC100 eliminiert das Risiko des Umkippens und reinigt Ihren Pool automatisch, indem er einfach eingeschaltet und ins Wasser geworfen wird.Volle Deckung oben und untenPC100 schrubbt die Wasserlinie, die Wände und den Boden Ihres Pools mit Hilfe von selbst entwickelten, robusten Algorithmen und außergewöhnlich präzisen Bewegungssensoren und deckt bei voller Batterielebensdauer eine Fläche von bis zu 288 m² ab, was zwei Reinigungszyklen für die typischste Beckengröße und -form eines rechteckigen 5 x 10 Quadratmeter Pools entspricht.Der beste Weg für eine gründliche ReinigungDas Gehirn hinter seiner Genauigkeit ist die NaviClean™-Technologie, die einen leistungsstarken Positionierungs- und Navigationschip mit Sensoren und Algorithmen kombiniert. Er misst die Abmessungen Ihres Pools, ortet sich selbst und nutzt leistungsstarke Algorithmen, um den effizientesten Reinigungspfad in einem Zickzackmuster in einer Tiefe von bis zu 3 Metern zu ermitteln. Er ist 10 Mal effizienter als herkömmliche Reinigungsgeräte.Starke Saugleistung, die nichts entgehtMit einem 188 W starken unabhängigen Wasserpumpenmotor, dem leistungsstärksten seiner Klasse, saugt der PC100 über den unteren Sauganschluss mit 210 LPM (Liter pro Minute) und fängt mit einem professionellen Feinfilter herabgefallene Blätter, Schmutz, Algen und feinen Sand auf. Zusätzlich reinigen und polieren die beiden Schrubbbürsten effektiv Wände und Böden und sorgen so für atemberaubende Reinigungsergebnisse."Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Hausbesitzern hochwertige, benutzerfreundliche und intelligente Roboter vorzustellen - vom Haus bis zum Pool. Daher sind wir stolz darauf, in diesem Sommer den AIRROBO PC100 vorzustellen, einen kabellosen Poolroboter mit einem hohen Standard an Reinigungsleistung und einem unvergleichlichen kabellosen Erlebnis an der Spitze. Wir sind fest davon überzeugt, dass die innovativen Lösungen, die die Poolpflege erleichtern, einen neuen Weg für die Roboter und Technologien von AIRROBO ebnen werden, wie die NaviClean™-Technologie, die von den Eliteteams von UBTECH Robotics unterstützt wird", sagt Tommy Zhang, General Manager von AIRROBO. "Darüber hinaus bieten wir Sommerangebote für alle Produkte auf der ganzen Welt an, um den Sommer zu feiern und Liebe und Freiheit zu teilen."Sommerangebote bei AIRROBOFeiere den Sommer, starte die Party! Während des Sommerfestes bietet AIRROBO Ihnen fantastische Angebote auf die meisten seiner Produkte und lässt Sie das Wunder der Autoreinigung und den Charme der intelligenten Geräte erleben. Vom 5. Juni bis zum 5. Juli können Kunden in den unten genannten Online-Shops oder auf den offiziellen Websites von AIRROBO von erheblichen Rabatten von bis zu 63 % profitieren. Zu den Angeboten gehören:AIRROBO kabelloser Poolroboter PC100:- Sparen Sie 200 € auf den PC100 auf Amazon DE (https://www.amazon.de/AIRROBO-Poolroboter-Wasserlinie-Intelligente-Automatisches/dp/B0BYJB1Z8W/ref=sr_1_14?m=AULHWWW0XA3OF&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9&qid=1685353373&s=merchant-items&sr=1-14)mit dem exklusiven Code SCEPC100- Sparen Sie 200 € auf den PC100 bei ManoMano DE (https://www.manomano.de/catalogue/p/poolroboter-airrobo-pc100-bodenreiniger-fuer-pool-fuer-boden-waende-wasserlinie-70159089?model_id=73961946)mit dem exklusiven Code PRIVPC1000- Sparen Sie 200 € auf den PC100 bei AIRROBO DE (https://de.air-robo.com/products/pc100)mit dem exklusiven Code SCEPC100- Sparen Sie 150 € auf den PC100 bei OTTO DE- Sparen Sie 150 € auf den PC100 bei Kaufland DEAIRROBO Luftreiniger AR400:- Sparen Sie 95 € bei der AR400 auf OTTO DE- Sparen Sie 95 € beim AR400 auf AIRROBO DEAIRROBO Luftbefeuchter HU450:- Sparen Sie 44 € beim HU450 auf OTTO DE- Sparen Sie 44 € beim HU450 auf AIRROBO DE (https://de.air-robo.com/products/hu450)Zudem können Verbraucher auch exklusive Gutscheine, Sonderangebote und unseren wöchentlichen Newsletter erhalten, indem sie sich unter de.air-robo.com für unseren Newsletter anmelden.Weitere InformationenFotos, Videos und mehr über den PC100 und andere intelligente Geräte finden Sie in unserer Mediathek (https://de.air-robo.com/pages/press).Für alle Werbeaktionen oder neue Feeds, folgen Sie bitte AIRROBO auf Facebook, Instagram, TikTok, Twitter (https://twitter.com/airroboglobal)und YouTube.Über AIRROBOAIRROBO ist eine Marke für Smart Home-Geräte mit Schwerpunkt auf KI-gestützten Technologien. Mit der Unterstützung des weltweit führenden Unternehmens für KI und humanoide Roboter, UBTECH Robotics, will AIRROBO die modernste Technologie in immer mehr Haushalte rund um den Globus bringen und Smart Home zu einer neuen Lebensnorm machen. Erfahren Sie mehr unter de.air-robo.com.Referenzen1 Sphärische Einblicke (2022). Roboter-Poolreiniger Marktgröße zu wachsen $ 2.483,50 Mn in 2030 | CAGR 14,10 %.2 Roboter-Poolreiniger (2022). Roboter-Pool-Reiniger Marktausblick 2031Kontakt:Liang Johnny,jianhao.liang@ubtrobot.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=DEoYeTN7xosFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2092759/image_5017426_31327670.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2092760/image_5017426_31327904.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/starten-sie-in-den-sommer-mit-dem-neuen-kabellosen-roboter-poolreiniger-pc100-und-anderen-produkten-von-airrobo-301843010.htmlOriginal-Content von: AIRROBO, übermittelt durch news aktuell