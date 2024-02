Startech Labs tut es schon wieder?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI der Startech Labs einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 68, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt ebenfalls wichtige Informationen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Startech Labs-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,006 USD liegt, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion hauptsächlich positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Startech Labs interessante Ausprägungen aufweisen. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die positive Änderung der Stimmungsrate. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.