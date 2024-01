Startech Labs-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Startech Labs-Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,02 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,015 USD liegt, was zu einer Distanz von -25 Prozent zum GD200 führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 USD, was einen Abstand von +50 Prozent zur Aktie darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Startech Labs-Aktie beträgt 15, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,34, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Startech Labs nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Meinungen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Startech Labs-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI und der Stimmung in den sozialen Medien.