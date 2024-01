Startech Labs Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Nexans":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit wird der RSI berechnet. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Startech Labs-Aktie, ergibt sich ein Wert von 57. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 55 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung für Startech Labs.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -60 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -20 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Startech Labs daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in Bezug auf Startech Labs in diesem Zeitraum.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich, dass Startech Labs eine "Neutral"-Einschätzung erhält, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

