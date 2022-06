Start der zweiten Ozeankonferenz der Vereinen Nationen

LISSABON (dpa-AFX) - Mit zweijähriger Verspätung wegen der Corona-Pandemie startet am Montag (11.00 Uhr MESZ) in Lissabon die zweite Ozeankonferenz der Vereinten Nationen. Politiker, Wissenschaftler und Vertreter von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen wollen in der portugiesischen Hauptstadt bis Freitag darüber diskutieren, wie die Ressourcen der von Vermüllung, Überfischung und Klimawandel zunehmend in Mitleidenschaft gezogenen Weltmeere besser geschützt und möglichst nachhaltig genutzt werden können.

Neben Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nehmen an der Konferenz unter anderem Ex-US-Außenminister John Kerry und UN-Generalsekretär António Guterres teil. Auch Staats- und Regierungschefs wie Emmanuel Macron und Boris Johnson wollen nach Angaben der Regierung Portugals möglicherweise vorbeischauen. Ungeachtet des Krieges haben sich zudem sowohl Vertreter von Russland als auch der Ukraine angesagt.

Die Weltmeere bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche und beherbergen über 80 Prozent des Lebens auf der Erde. Für Milliarden Menschen sind sie Arbeits- und Ernährungsgrundlage. Die Ozeane sind außerdem ein entscheidender Bestandteil des globalen Klimasystems. Sie produzieren über die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen, und absorbieren rund ein Viertel aller CO2-Emissionen. Die erste UN-Ozeankonferenz fand 2017 in New York statt./er/DP/nas