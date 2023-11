Start-up-Unternehmen für Herzinsuffizienz, Acorai, sichert sich Zuschüsse in Höhe von 2,3 Mio. EUR von der Europäischen Kommission

Helsingborg, Schweden (ots/PRNewswire) -Das schwedische Start-up-Unternehmen Acorai hat heute bekannt gegeben, dass es vom European Innovation Council (EIC) (https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en) einen Zuschuss in Höhe von 2,3 Mio. Euro und ein anschließendes Investitionsangebot in Höhe von 10 Mio. Euro erhalten hat. Nur eine Handvoll Unternehmen, die sich für den EIC-Accelerator bewerben, sind erfolgreich, und Acorai gehörte zu den Top-Bewerbern, die den maximalen Förderbetrag erhielten.Acorai entwickelt ein neuartiges Gerät zur nicht-invasiven intrakardialen Drucküberwachung, um das Management der Herzinsuffizienz zu verbessern, nachdem sie in ihrer schwedischen Pilotstudie mit 350 Patienten vielversprechende Ergebnisse erzielt haben.. Acorai erhielt im August 2023 die Breakthrough Device Designation von der FDA. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, mit FDA-Experten zu interagieren, um Themen, die während der Vormarktüberprüfungsphase auftreten, effizient anzugehen und beschleunigte Überprüfungen zu erhalten, bevor diese aufsichtsbehördlich eingereicht werden.Die Finanzierung von Acorai durch den EIC zeigt deutlich, dass das Unternehmen das Potenzial hat, sowohl die Gesundheit als auch die Wirtschaft nicht nur in Europa, sondern weltweit zu beeinflussen. Der Zuschuss wird dazu beitragen, die Ziele des Unternehmens, die sich auf die klinische Validierung und die Einreichung von Zulassungsanträgen für die Vermarktung konzentrieren, schneller zu erreichen.Was ist der European Innovation Council (EIC) Accelerator?Der EIC Accelerator ist ein Förderprogramm im Rahmen von Horizon Europe, das Start-ups und KMU mit einem innovativen, bahnbrechenden Produkt, einer Dienstleistung oder einem Geschäftsmodell unterstützt, das neue Märkte schaffen oder bestehende Märkte in Europa und weltweit verändern könnte. Die Finanzierung des Accelerators für Medizinprodukte zielt darauf ab, die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Gesundheitstechnologien zu fördern.Die Finanzierung wurde speziell dafür entwickelt, um den Fortschritt der in einem relevanten Umfeld validierten Technologien bis zur endgültigen Form zu unterstützen, die für den vollständigen kommerziellen Einsatz in ihrem jeweiligen Betriebsumfeld bereit sind. Das ultimative Ziel besteht darin, neue Märkte zu schaffen oder bestehende zu revolutionieren, wodurch die Gesundheitsergebnisse verbessert und zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Wachstum Europas beitragen.„Wir freuen uns sehr, dass wir eine Finanzierung durch den EIC Accelerator erhalten haben, die uns auf dem Weg zu unserer Vision und Mission „Der neue Standard im Management von Herzinsuffizienz" weiter voranbringt. Dies bestätigt nicht nur unser Engagement und unsere harte Arbeit, sondern bietet uns auch die Ressourcen, um Innovation, Wachstum und einen besseren Service unserer Gemeinschaft bieten zu können". - Filip Peters, CEODie nächsten Meilensteinziele für AcoraiNach der Nachricht, dass Acorai als bahnbrechendes Produkt (https://www.prnewswire.com/news-releases/acorai-receives-breakthrough-device-designation-for-their-non-invasive-intracardiac-pressure-monitor-301897931.html) eingestuft wurde, wurde es auch für das TPLC-Beratungsprogramm (TAP) der FDA ausgewählt. Das Pilotprojekt ermöglicht es nur einer Handvoll Unternehmen weltweit, die Häufigkeit des Dialogs mit der FDA zu erhöhen, um den Marktzugang des Geräts weiter zu erleichtern. Acorai nimmt derzeit an seiner globalen klinischen Validierungsstudie für 1200 Patienten an 11 Standorten in Schweden, Dänemark, Belgien, Großbritannien, den USA und Kanada teil. Diese Studie soll planmäßig im Jahr 2024 enden und soll die FDA-Einreichung und -Zulassung bis zum Jahr 2025 unterstützen.Lesen Sie mehr über die offizielle Ankündigung von EIC Accelerator. (https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-accelerator-strong-performance-engineering-and-tech-based-companies-2023-10-30_en) Um mit dem Team in Kontakt zu treten oder mehr über die Zusammenarbeit oder Investitionsmöglichkeiten zu erfahren, senden Sie bitte eine E-Mail an: hello@acorai.com.Informationen zu AcoraiAcorai entwickelt ein skalierbares medizinisches Gerät zur nicht-invasiven intrakardialen Drucküberwachung, um das Management von Herzinsuffizienz für mehr als weltweit 64 Millionen Patienten zu verbessern. Der Herzmonitor von Acorai wurde von der FDA als bahnbrechendes Gerät eingestuft und verwendet das patentierte SAVE Sensor System und proprietäre maschinelle Lernmodelle,Acorai wird von Bayer, KHP Ventures, Life Science Invest und Golden Angel Investors unterstützt und verfügt über ein erfahrenes Medizintechnik-Team und einen Unternehmensbeirat mit Erfahrungen bei GE Healthcare, Occlutech, Abbott und AstraZeneca sowie klinischen Partnerschaften mit weltweit führenden Krankenhäusern.Besuchen Sie https://acorai.com/, um mehr über das Potenzial von Acorai zu erfahren, der neue Standard für Herzinsuffizienz-Management, sowie ein Marktführer in der nicht-invasiven Patientenversorgung zu werden.