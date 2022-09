Start der Tenhil-Holding / Starke Jobbörsen-Marken unter einem Dach

München (ots) -Im August 2022 wurde der Start der Tenhil GmbH & Co.KG offiziell bekanntgegeben. TENHIL steht als Holdinggesellschaft über den starken und weiterhin eigenständigen Marken stellenanzeigen.de, Yourfirm.de, Regio-Jobanzeiger.de und Jobblitz.de sowie weiteren erfolgreichen Portalen und Lösungen im Online-Recruiting. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in München nimmt eine Top-Position unter den Betreibern klassischer Jobbörsen in Deutschland ein und rechnet durch die Harmonisierung von Infrastruktur und Prozessen mit zusätzlichen Wachstumsimpulsen.Am erfolgreichen Konzept der differenzierten Zielgruppenansprache wird auch in der neuen Konstellation nicht gerüttelt: Yourfirm.de zielt weiterhin auf Unternehmen und Kandidaten im Mittelstand ab, Regio-Jobanzeiger.de fokussiert auf das Recruiting in spezifischen Regionen. stellenanzeigen.de wiederum richtet sich als Generalist mit regionalem Mediennetzwerk an Kandidaten in ganz Deutschland. Alle Jobboards behalten auch unter der neuen Holding ihre vollständige produktpolitische und vertriebliche Eigenständigkeit. In den Markenunternehmen stehen sämtliche Ansprechpartner wie gewohnt allen Partnern und Kunden zur Verfügung.Im Management Board von TENHIL sind Konstantin Janusch, Dr. Peter Langbauer und Dirk Kümmerle gleichberechtigt vertreten. Die Geschäftsführung der drei größten Markenunternehmen bleibt unverändert: Dr. Peter Langbauer (stellenanzeigen.de), Dirk Kümmerle & Konstantin Janusch (Yourfirm) sowie Alexander Pelka (Regio-Jobanzeiger).Durch die Matrix-Organisation der Gruppe haben alle Marken Zugriff auf Dutzende Spezialisten aus Performance-relevanten Disziplinen, allen voran Entwicklung und Online-Marketing. Das TENHIL-Management erwartet daher deutliche Skaleneffekte für Reichweite und Effektivität. Zudem profitieren alle Markenunternehmen von den Vorteilen einer zentralen IT- und Einkaufsorganisation.Weitere wichtige Bestandteile des TENHIL-Portfolios bilden Karrieretag.org, ein führender Veranstalter regionaler Jobmessen, die KI-gestützte Jobbörse it-jobs.de, das NRW-Jobboard Kalaydo.de sowie führende White-Label-Softwarelösungen (SaaS) für Verlagshäuser in ganz Deutschland. Mit jobs4ua.de wurde zuletzt eine Plattform geschaffen, die es Unternehmen ermöglicht, Jobs für Geflüchtete aus der Ukraine kostenlos auszuschreiben.www.tenhil.dePressekontakt:Stefan BarislovitsStabsstelle Group Communication+49 89 651076-226presse@tenhil.deOriginal-Content von: Tenhil GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell