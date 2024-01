Starrise Media Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten Wochen gab es bei A Metaverse eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine negative Tendenz zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert, daher wird die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält A Metaverse in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat A Metaverse in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -61,39 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von A Metaverse um 65,14 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält A Metaverse ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für A Metaverse liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält A Metaverse in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei A Metaverse beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -4,96 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird A Metaverse von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.