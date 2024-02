Starrise Media Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen führen, und bei A Metaverse wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messung kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt A Metaverse mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern, was zu einem geringeren Ertrag von 5,11 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der A Metaverse-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0.011 HKD liegt, was einer Abweichung von -90 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für A Metaverse liegt der RSI7 bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der RSI25 zeigt eine Überkauftheit des Wertpapiers an. Somit erhält das A Metaverse-Wertpapier ein schlechtes Rating in diesem Abschnitt.