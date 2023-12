Starrag Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Starragtornos-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,81 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Um festzustellen, ob die Starragtornos-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 51,72 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Starragtornos-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Starragtornos-Aktie ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ über Starragtornos diskutiert.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt die Aktie von Starragtornos eine mittlere Aktivität, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.