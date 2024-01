Starpharma Holdings Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Starpharma Holdings":

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Starpharma wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist Starpharma derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -2,82 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Die Aktie von Starpharma hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,27 Prozent erzielt, was 62,84 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt. Im Branchenvergleich "Arzneimittel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -13,18 Prozent, und Starpharma liegt aktuell 60,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,26 AUD, womit der Kurs der Aktie (0,17 AUD) um -34,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,15 AUD, was einer Abweichung von +13,33 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".