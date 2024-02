Starpharma Holdings Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert und hat somit an Aufmerksamkeit verloren, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen: Innerhalb der letzten 12 Monate hat Starpharma eine Performance von -75,21 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -63,41 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Starpharma bei -64,67 Prozent unter dem Durchschnitt.

Technische Analyse: Der aktuelle Schlusskurs der Starpharma-Aktie liegt um -34,09 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nur um -3,33 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Starpharma 2,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Insgesamt erhält die Starpharma-Aktie demnach sowohl in der Stimmungs- und Diskussionsanalyse, dem Branchenvergleich des Aktienkurses, der technischen Analyse und bei der Betrachtung der Dividende ein "Schlecht"-Rating.