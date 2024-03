Starpharma Holdings Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Starpharma Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, während 70 bis 100 als überkauft gelten. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Starpharma liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt mit 56,52 ebenfalls eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Aktienstimmungen verstärken oder verändern. Bei Starpharma wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat Starpharma im letzten Jahr eine Rendite von -74,75 Prozent erzielt, was 72,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -6,34 Prozent, und Starpharma liegt aktuell 68,41 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Starpharma mit 0,13 AUD inzwischen -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "schlecht" führt. Die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -31,58 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "schlecht" für beide Zeiträume führt.