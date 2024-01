Starmap Medicine Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten zwei Wochen wurde über Inkon Life besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf diesen Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Inkon Life derzeit 2,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,28 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Inkon Life liegt bei 41,38 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 49,45 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 1,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Inkon Life eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Aktie von Inkon Life insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.