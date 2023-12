Starlite Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein beliebter Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei der Bewertung von Starlite wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Starlite-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Starlite auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starlite derzeit bei 23,21 liegt und damit um 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung) von 42. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Starlite in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Starlite mit 0,205 HKD derzeit +2,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 -2,38 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Internet langfristig eine mittlere Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis als "Neutral" eingestuft.