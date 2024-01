Starlite Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starlite beträgt derzeit 23,21 und liegt damit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Behälter & Verpackungsbranche, der bei 42 liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Starlite auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Starlite in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen ein neutrales Sentiment bezüglich Starlite in den letzten zwei Wochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Starlite eine Rendite von -14,47 Prozent, was 19,22 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialienbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Behälter & Verpackungsbranche beträgt 4,76 Prozent, und Starlite liegt aktuell 19,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich des Aktienkurses.