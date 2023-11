Starlink, Elon Musks Satellitenprojekt, erreicht entscheidenden Meilenstein – IPO in Aussicht?

Nach Erreichen eines Meilensteins durch Elon Musks SpaceX-Division Starlink wird über einen baldigen Börsengang spekuliert.

Nachdem Starlink - eine Sparte von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX - einen wichtigen Meilenstein erreicht hat, wird nun darüber spekuliert, ob ein Börsengang kurz bevorstehen könnte. Starlink bemüht sich, ein wachsendes Netzwerk von Orbital-Satelliten aufzubauen, um Internetdienste für alle zugänglich zu machen, insbesondere in Regionen mit herausfordernder Internetverbindung. Laut Elon Musk, CEO von Tesla, hat Starlink kürzlich die Gewinnschwelle erreicht und macht somit keine Verluste mehr.

Musk lobte in diesem Zusammenhang auch das Team, das laut ihm hervorragende Arbeit leistet. Insgesamt war das vergangene Jahr sehr erfolgreich für die SpaceX-Sparte, da Starlink die Marke von 5.000 Satelliten überschritten hat und Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen, darunter auch Maersk, eingegangen ist, wie Teslarati berichtet.

Musk betonte, dass Starlink mittlerweile die Mehrheit aller aktiven Satelliten stellt und bis zum nächsten Jahr kumulativ die Mehrheit aller Satelliten von der Erde aus gestartet haben wird. Diese Erfolge machen eine mögliche Ausgliederung und den Börsengang von Starlink immer attraktiver, wie CNBC berichtet. Allerdings muss SpaceX laut Musk noch eine finanzielle Herausforderung überwinden, um Starlink rentabel zu machen.

Im Jahr2021 sagte Musk, dass bisher jede Satellitenkonstellation in der Geschichte bankrott gegangen ist und er hofft, dass Starlink die Erste ist, die dies vermeiden kann. Jonathan Hofeller, Vizepräsident von Starlink, erklärte im September, dass SpaceX durch die Produktion von Starlink keinen finanziellen Schaden mehr erleide, berichtet Teslarati.

Nun, da der Cashflow vorhersehbarer ist und sogar die Gewinnschwelle erreicht wurde, steht einem IPO möglicherweise nichts mehr im Weg. Allerdings hatte Musk seinen Mitarbeitern gegenüber im vergangenen Jahr geäußert, dass ein Börsengang erst nach2025 stattfinden werde, wie CNBC berichtet. Es wird auch spekuliert, dass SpaceX in den nächsten Jahren an die Börse gehen könnte, wie der US-Investmentfondsmanager Ron Baron in einem Interview prognostiziert hat. Letztendlich bleibt jedoch unklar, ob und wann Starlink tatsächlich an die Börse gehen wird und auch über ein mögliches IPO von SpaceX wird weiterhin nur spekuliert.

Nachricht im Orginal