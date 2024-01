Starlight Culture Entertainment im Check!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Starlight Culture Entertainment keine wesentlichen Veränderungen, wie aus den sozialen Medien hervorgeht. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Starlight Culture Entertainment liegt bei 39,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 59,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Starlight Culture Entertainment liegt bei 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Handelsunternehmen und Distributoren" ist. Aufgrund dieser niedrigen Rendite wird die Aktie als ein unrentables Investment bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starlight Culture Entertainment bei 11,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,24 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird Starlight Culture Entertainment aufgrund der genannten Faktoren mit "Neutral" und "Schlecht" bewertet, während die fundamentale Bewertung als "Gut" eingestuft wird.