Starlight Culture Entertainment Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Starlight Culture Entertainment liegt bei 87,88, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,48 und signalisiert eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Starlight Culture Entertainment-Aktie zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. So ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Starlight Culture Entertainment mit -10,34 Prozent mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,92 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Starlight Culture Entertainment mit 0,42 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Starlight Culture Entertainment. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.