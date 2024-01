Starlight Culture Entertainment Aktie: Hammer Entwicklung!

In den letzten vier Wochen wurden bei Starlight Culture Entertainment keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der kurzfristige Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis wurden analysiert. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Starlight Culture Entertainment-Aktie derzeit überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Starlight Culture Entertainment eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starlight Culture Entertainment beträgt derzeit 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung. Hingegen weist das Unternehmen eine Dividende von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (6,34 %) als niedriger eingestuft wird. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.