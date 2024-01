Starland Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers misst. Der RSI der Luminor-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was auf eine Überkauftheit hindeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 92,31 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Luminor in den sozialen Medien gab. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Luminor-Aktie derzeit negativ ist. Der GD200 liegt bei 0,07 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,056 SGD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 0,06 SGD unter dem aktuellen Kurs und weist eine Abweichung von -6,67 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und damit eine Gesamtbewertung als "Gut".