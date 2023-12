Starland Aktie: Bloß aufpassen!

Die Luminor-Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,07 SGD bewertet, während der aktuelle Kurs bei 0,056 SGD liegt. Dies zeigt eine Distanz zum GD200 von -20 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,06 SGD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -6,67 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Was die Stimmung der Anleger betrifft, so wurde Luminor in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Auch die Diskussionen über den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Luminor sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft betrachtet wird. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten und der RSI25 bei 92,31, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird festgestellt, dass die Diskussionen über Luminor eine mittlere Aktivität zeigen und die Rate der Stimmungsänderung kaum vorhanden ist. Dadurch wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.