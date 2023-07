Starkes erstes Halbjahr 2023 für Škoda Auto Deutschland

Weiterstadt (ots) -› Mit 83.449 Neuzulassungen vom Januar bis Juni erzielt die Importmarke 6,0 Prozent Marktanteil und belegt damit den fünften Platz im deutschen Marken-Ranking› Škoda Octavia ist weiterhin Bestseller der Marke, dahinter folgen Kodiaq und Karoq› Vierte Superb- und zweite Kodiaq-Generationen sowie Facelifts bei Scala und Kamiq versprechen ab Herbst neue WachstumsimpulseŠkoda Auto Deutschland verzeichnet ein ausgesprochen erfolgreiches erstes Halbjahr 2023. Mit 83.449 Neuzulassungen von Januar bis einschließlich Juni legt der Importeur um 20,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu (Januar bis Juni 2022: 69.271 Neuzulassungen). Der Marktanteil steigt auf 6,0 Prozent. Damit hat sich Škoda auf Platz fünf aller in Deutschland vertretenen Marken verbessert. Bestseller bleibt der Octavia mit 23.013 Zulassungen in der ersten Jahreshälfte. Im zweiten Halbjahr erwartet der Importeur eine weiterhin positive Entwicklung: Im Herbst präsentiert Škoda mit der vierten Superb-Generation und der Kodiaq-Neuauflage spannende Produktneuheiten.Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung Škoda Auto Deutschland: „Das erste Jahreshalbjahr schließen wir bei Škoda Auto Deutschland mit sehr starken Neuzulassungszahlen ab. Mit einem Marktanteil von 6,0 Prozent konnten wir uns auf den fünften Platz steigern und uns weiterhin deutlich vom folgenden Wettbewerb absetzen. Gleichzeitig entspannt sich die Liefersituation, und wir präsentieren im Herbst mit den neuen Generationen von Superb und Kodiaq sowie den aufgewerteten Modellen Scala und Kamiq spannende Modellneuheiten. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir unseren Wachstumstrend in Deutschland weiter fortsetzen werden. Bedingt durch die nunmehr deutlich verkürzten Lieferzeiten auch beim Enyaq iV gehen wir von einer erhöhten Nachfrage für unser elektrisches Erfolgsmodell aus – nicht zuletzt wegen des neuen Einstiegsmodells Enyaq iV 50 mit einem Einstiegspreis von unter 40.000 Euro.“Mit 83.449 Neuzulassungen im ersten Halbjahr erzielt Škoda in Deutschland einen Marktanteil von 6,0 Prozent und belegt damit den fünften Rang unter allen Marken.Markenbestseller heißt Škoda Octavia – gefolgt von SUV-Modellen23.013 Neuzulassungen machen den Škoda Octavia zum meistverkauften Fahrzeug der Marke und entsprechen 27,6 Prozent aller Škoda Neuzulassungen im ersten Halbjahr. An zweiter und dritter Stelle stehen die SUV-Modelle Kodiaq (11.549; 13,8 %) und Karoq (10.870; 13,0 %) vor dem beliebten Kleinwagen Fabia mit 10.073 Neuzulassungen (12,1 %).Neue Modellgenerationen von Superb und Kodiaq feiern im Herbst PremiereDas Kundeninteresse an der aktuellen Produktpalette ist hoch, zudem entspannt sich die aufgrund von Materialengpässen belastete Liefersituation zunehmend. Škoda Auto Deutschland erwartet für das zweite Halbjahr 2023 daher eine weiterhin positive Entwicklung. Diese soll im Herbst noch einmal anziehen: Sowohl die Premiere der überarbeiteten Kompaktmodelle Scala und Kamiq als auch die vierten Generation des Verbrennerflaggschiffs Superb und die zweite Generation des großen SUV-Modells Kodiaq werden zusätzliche Impulse setzen.Der Kodiaq hat 2016 erfolgreich das Fundament für die SUV-Offensive der Marke gelegt, mit der Neuauflage wertet Škoda das weltweit beliebte Modell noch weiter auf. Der kommende Kodiaq überzeugt durch ein überarbeitetes Interieurkonzept, noch größeres Platzangebot und markanteres Design. Ein Novum im Kodiaq ist die neue Plug-in-Hybridvariante mit einer elektrischen Reichweite von mehr als 100 Kilometern(1). Der neue Superb vereint ein expressives Designkonzept mit fortschrittlicher Technik, größerem Raumangebot und mehr Sicherheitsmerkmalen als je zuvor in dieser Modellreihe. Erstmals wird Škoda den Superb auch mit einem Mildhybrid anbieten.(1) Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der Typgenehmigungsverfahren vor.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell