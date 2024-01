Starkes Wachstum - Spitch verstärkt deutsches Team

Frankfurt/Zürich (ots) -- Olaf Hansen wird neuer Vice President Business Development für den deutschen Markt- Michael Schlake neuer Projektmanager mit Schwerpunkt auf deutschsprachige ProjekteSpitch, einer der weltweit maßgeblichen Hersteller von KI basierenden Sprach- und Textdialogsystemen, verstärkt sich personell in Deutschland. Hierzu konnten wir Olaf Hansen als Vice President Business Development und Michael Schlake als Projektmanager mit Schwerpunkt auf den deutschen Markt gewinnen. Beide Neuzugänge berichten direkt an Stephan Fehlmann, welcher weiterhin die Gesamtverantwortung für die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) trägt. Mit dem erweiterten Team trägt Spitch der stark steigenden Nachfrage nach KI-basierenden Systemen für die Kundenkommunikation Rechnung.Michael Schlake ist dem Customer Success Department zugeordnet, das zur Unterstützung des Nachfrageschubs bereits Mitte letzten Jahres ins Leben gerufen wurde. Er kommt vom Spitch-Partner NTT Data, wo er zuletzt als Lead Consultant Customer Experience tätig und bereits in mehrere gemeinsame Kundenprojekte involviert war.Olaf Hansen verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Beratung und dem Vertrieb komplexer IT-Systeme. In seiner letzten Tätigkeit bei Verint verantwortete Olaf Hansen die Sales- und Presales Aktivitäten in der DACH-Region. Hierbei baute Herr Hansen zusammen mit seinem Team den Umsatz in der Region konsequent und kontinuierlich auf den heutigen hohen Stand aus. Diese Erfolgsgeschichte möchte Herr Hansen zukünftig bei Spitch fortsetzen."Deutschland ist der größte Software-Markt Europas. Seit unserem Einstieg in diesen Markt im Jahr 2019 konnten wir unsere dortige Position stetig verstärken und laufend Kunden dazu gewinnen. Dies bedingt naturgemäß den laufenden und gezielten Ausbau unserer lokalen Personalressourcen und unserer Know-how Potenziale. Die Erweiterung unseres Teams durch zwei ausgewiesene und erfahrene Experten ermöglicht es uns, auch die großen Wachstumspotenziale dieses Marktes voll und nachhaltig auszuschöpfen", sagt Stephan Fehlmann, Gesamtverantwortlicher für die DACH Region.Über SpitchDie Schweizer Spitch AG mit Präsenz in zahlreichen europäischen Ländern und Nordamerika ist ein führender Entwickler und Anbieter von Sprach- und Textdialogsystemen für Unternehmen und Behörden. Spitch-Systeme verstehen nicht nur Wörter und Sätze, sondern insbesondere auch den Sinn des Gesagten. Hierzu setzt Spitch auf durchgängig eigenentwickelte Software, die Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) und Machine Learning (ML) und Large Language Models (LLM) kombiniert. Je nach Anforderungen werden unterschiedliche Module auf Grundlage einer einheitlichen Omnichannel-Plattform zu einer kundenspezifischen Lösung zusammengeführt. Spitch-Systeme arbeiten in namhaften Call- und Contact-Centern, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, der Automobil- und Transportbranche, dem Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst.Pressekontakt:Weitere Informationen: Spitch AG,Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch, Web: www.spitch.chAnsprechpartnerin für die Presse: Carmen Keller,Marketing & Communication Manager DACH,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 611 9731 50, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de, www.facebook.de/euromarcomOriginal-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuell