Starkes Unternehmensimage: Film-Experten erklären Nutzen und Vorteile von Eventfilmen

Dennis Keller, Steffen Weßler und Julian Schneider sind die Gründer der proMOTION pictures KWS GmbH. Gemeinsam mit ihrem erfahrenen Team aus Mediengestaltern und Kameraleuten kümmern sich die Filmemacher erfolgreich um das Image von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Dazu produzieren sie professionelle Event- und Imagefilme und helfen Unternehmern und Dienstleistern so, ihre Marketingstrategie entscheidend voranzubringen.In Zeiten von Fachkräftemangel, zunehmenden Nachwuchssorgen und Konkurrenzdruck kommt es für viele Unternehmen heute vor allem auf die Außendarstellung an - ohne die Nutzung Neuer Medien wie YouTube, TikTok und Instagram geht dabei ein entscheidender Teil an Aufmerksamkeit verloren. Hier möchten die Gründer der proMOTION pictures KWS GmbH Filmagentur ansetzen. Dennis Keller, Steffen Weßler und Julian Schneider produzieren mit ihrem erfolgreichen Unternehmen spezielle Eventfilme, um in Werbung und Imagefilmen gezielt die Vorteile ihrer Kunden präsentieren zu können. "Wer mit einem guten Eventfilm Emotionen erzeugen kann, wird heute am ehesten Neukunden für sich gewinnen", ist sich Dennis Keller sicher. Der Geschäftsführer ist wie seine beiden Gründer-Kollegen gelernter Mediengestalter und seit vielen Jahren als professioneller Filmemacher tätig. Wie kleine und mittelständische Unternehmen von zielgerichteten Eventfilmen profitieren können, haben die Experten im Folgenden für uns zusammengefasst.Eventfilme schaffen AufmerksamkeitDie meisten Eventfilme werden heute als einfaches Handyvideo erstellt und mit GEMA-freier Hintergrundmusik unterlegt. Wenn solch ein wenig überzeugendes Video nach zwei Wochen ins Netz gestellt wird, kann man damit niemanden von seinem Unternehmen überzeugen, sind sich die Experten sicher. "Wir konzentrieren uns daher auf Same Day Delivery - schon während einer Veranstaltung oder einer laufenden Messe erstellen wir unsere hochwertigen Eventfilme, die meist in unter 24 Stunden oder sogar noch auf dem Event selbst veröffentlicht werden. So können wir die Emotionen am besten einfangen und unseren Kunden damit die Aufmerksamkeit neuer Auftraggeber verschaffen", berichtet Dennis Keller. "Tagesaktuelle Filme kennen viele sonst nur aus dem Fernsehen, nicht aber aus dem Internet oder speziell von Firmen. Ein Stück dieser Strahlkraft lässt sich damit vom Medium Fernsehen auf die eigenen tagesaktuellen Eventfilme übertragen. So bleibt man als Unternehmen im Gedächtnis der Menschen."Eventfilme als Motivator nutzenViele KMUs stecken zudem hohe Summen in ihre Präsentationen und Messestände, überlassen die Zahl der Kundenbesuche jedoch dem Zufall. "Wer sich hier mit täglich aktualisierten Filmen in den sozialen Medien zeigt, macht auf sich aufmerksam und erzeugt geradezu ein 'Fear of missing out' bei Kunden, die noch nicht am Stand waren", gibt Steffen Weßler zu bedenken. Hier einfach durch die eigenen Mitarbeiter ein verwackeltes Handyvideo drehen zu lassen, sei jedoch auch heutzutage keine gute Idee. "Die Menschen sind professionell erstellte und bearbeitete Werbevideos gewohnt - mangelnde Qualität bei einem Eventfilm kann daher schnell ins Negative umschlagen", erklärt der Julian Schneider. Gerade bei tagesaktuell produzierten Eventfilmen sei daher wichtig, dass fachkundige Farbkorrektur, gekonnter Schnitt und passendes Sounddesign die am Stand eingefangene Atmosphäre treffsicher transportieren könnten.Erfolgreiches Recruiting mit EventfilmenDoch nicht nur potenzielle Neukunden lassen sich mit professionellen Eventfilmen ansprechen, auch den eigenen Mitarbeitern wird so deutliche Wertschätzung vermittelt. "Die Arbeit und das Engagement der Belegschaft können mit einem guten Film besonders gewürdigt werden", erläutert Geschäftsführer Dennis Keller. "Zudem gibt man so einen authentischen Blick auf die Menschen im Unternehmen und erzeugt echte Emotionen - das kann kein klassisches Werbevideo leisten." Außerdem sei heute auch das Thema Recruiting von Fachkräften und Auszubildenden immer wichtiger. Wer hier Event- und Imagefilme mit redaktionellem Anspruch und Know-how aus der Filmbranche präsentieren kann, hebt sich schnell bei der Konkurrenz um die besten Köpfe ab.