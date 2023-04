Starkes Frühjahrshochwasser in der Nord- und Zentralukraine

KIEW (dpa-AFX) - Nach starken Regenfällen ist es vor allem in der Nord- und Zentralukraine zu Überschwemmungen gekommen. Der Zivilschutz teilte am Dienstag mit, dass über 1500 Bauernhöfe und mehr als 300 Häuser vor allem in den Gebieten Tschernihiw, Kirowohrad und Dipropetrowsk unter Wasser stünden. In Tschernihiw sowie im Gebiet rund um die Hauptstadt Kiew seien 30 Orte nur schwer zu erreichen. Insgesamt seien rund 1800 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Entlang des Flusses Dnipro wurde an mehreren Stauseen gezielt Wasser abgelassen, um die Folgen abzufedern. In Kiew sind die Uferbereiche am Dnipro ebenfalls betroffen. Der Höhepunkt des Hochwassers wird für die Hauptstadt am Samstag erwartet. Für das kriegsgeschüttelte Land, das sich seit mehr als einem Jahr gegen eine russische Invasion verteidigt, ist das Hochwasser eine zusätzliche Belastung./ast/DP/zb