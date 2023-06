Starker Kursanstieg erwartet: Meta-Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms verzeichnete am Dienstag im vorbörslichen Handel einen Anstieg von rund 1,5 Prozent, nachdem die Investmentfirma Citi eine Verbesserung des Engagements und der Monetarisierung auf Instagram prognostizierte. Analyst Ronald Josey gab eine Kaufempfehlung ab und erhöhte sein Kursziel pro Aktie auf 360 US-Dollar von zuvor 315 US-Dollar. Er merkte an, dass die App-Downloads von Instagram in diesem Quartal etwa 12 Prozent hinter denen von TikTok lagen, während Instagram jedoch mehr Benutzeranteile gewonnen hat. Die monatlich aktiven Nutzer stiegen im Jahresvergleich um sechs Prozent – im Vergleich zu einem Zuwachs von vier Prozent bei TikTok.

TikTok-Nutzung liegt immer noch höher

“Obwohl die monatliche Nutzungsdauer pro aktivem Benutzer auf TikTok (circa 31 Stunden pro Benutzer) etwa 41 Prozent über dem...