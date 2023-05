Starker Jahresauftakt für Shop Apotheke

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

SEVENUM (dpa-AFX) - Der Arzneimittelversender Shop Apotheke sieht sich nach einem starken Auftaktquartal auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. Sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisentwicklung lägen auf Kurs, teilte die im Nebenwerte-Index SDax notierte Online-Apotheke am Dienstag im niederländischen Sevenum zur Vorlage endgültiger Zahlen mit. Demnach war der Umsatz dank starker Nachfrage im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahr um 22,1 Prozent auf 372 Millionen Euro gestiegen, was noch etwas über den jüngst vorab veröffentlichten Eckdaten lag.

Dabei gelang Shop Apotheke im Tagesgeschäft die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 8,8 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor wegen hoher Kosten noch ein Minus von 4,3 Millionen Euro angefallen war. Dies war mehr als von Analysten erwartet. Die entsprechende Betriebsmarge verbesserte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent, womit sie am oberen Ende der vom Management bestätigten Jahresprognose für die Marge herauskam. Auch an seinen übrigen Zielen für den freien Barmittelfluss und den Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneien hält der Vorstand fest./tav/stk