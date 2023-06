Starke Nachfrage stimmt Fluglinie Delta optimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

ATLANTA (dpa-AFX) - Eine starke Ticketnachfrage und niedrigere Kerosinpreise stimmen die US-Fluggesellschaft Delta zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie dürfte das obere Ende der bisherigen Zielspanne von 5 bis 6 US-Dollar (4,58 bis 5,50 Euro) erreichen, teilte das Unternehmen anlässlich seines Investorentags am Dienstag in Atlanta mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit 5,81 Dollar gerechnet. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten positiv an: Im vorbörslichen New Yorker Handel legte die Delta-Aktie um rund ein Prozent zu.

Um den höheren Gewinn zu erreichen, sollen in diesem Jahr nun 12 Prozent des Umsatzes als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben. Auch dies entspricht dem oberen Ende der bisherigen Zielspanne. An seinen Zielen für 2024 hält das Management um Delta-Chef Ed Bastian unterdessen fest. So soll die bereinigte operative Marge auf 13 bis 15 Prozent steigen und der bereinigte Gewinn auf mehr als sieben Dollar je Aktie klettern.

Außerdem soll der bereinigte freie Barmittelzufluss weiter anschwellen. Im laufenden Jahr rechnet die Konzernführung mit etwa 3 Milliarden Dollar, nachdem bisher mehr als 2 Milliarden auf dem Zettel gestanden hatten. Für 2024 hat das Management weiter mehr als 4 Milliarden im Auge./stw/ngu/jha/