Starke Nachfrage nach APOTHEKENTOUR-Tickets in Österreich

Wien (ots) -Bereits zwei Monate vor der österreichischen Premiere der APOTHEKENTOUR am 4. und 5. November verzeichnen die Veranstalter ein großes Interesse seitens der österreichischen Apotheken. Mehr als 650 Apotheker:innen und PKA haben sich schon für das innovative Branchenevent angemeldet, Tendenz stark steigend. Auch immer mehr Pharmaunternehmen möchten als Tourpartner in der MARX HALLE dabei sein.Die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.at) geht mit großen Schritten auf ihre Erstveranstaltung in Österreich zu. Rund zwei Monate vor der Premiere haben mehr als 650 Apotheker:innen und PKA sowie mehr als 20 namhafte Pharmaunternehmen ihre Teilnahme zugesagt. Das sind bereits jetzt mehr Tourpartner als die Veranstaltung bei ihrer Deutschland-Premiere mit an Bord hatte.Die teilnehmenden Apothekenteams können sich auf ein Event der Extraklasse freuen, bei dem auf innovativem Weg Unterhaltung und Wissenstransfer miteinander verknüpft werden. Von Vortragslounge bis Infostand, Coffee Bike bis Bällebad, Begrüßungsdrink bis Goodie Bag - jeder Handgriff, der an die APOTHEKENTOUR gesetzt wird, spiegelt die Wertschätzung für die Arbeit in der Vor-Ort-Apotheke wider, die sich das Event auf die Fahnen geschrieben hat. "Unser Team freut sich riesig auf Wien! Die Wertschätzung für die Apotheke vor Ort möchten wir mit der APOTHEKENTOUR erlebbar machen und so auch für die österreichischen Apothekenteams einen Ort schaffen, an dem sie ganz im Mittelpunkt stehen.", sagt Tom Bellartz, Geschäftsführer der veranstaltenden EL PATO Medien GmbH. "Wir planen aktuell mit circa 25 Tourpartnern und mehr als 1.000 Gästen."Auf der APOTHEKENTOUR in der MARX HALLE in Wien am 4. und 5. November werden folgende Unternehmen vertreten sein: Abacus Medicine, BANO Healthcare, Bayer, Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Wolff, Engelhard Arzneimittel, Fagron, Gebro Pharma, HERMES ARZNEIMITTEL, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kosan Pharma, L'Oréal, PHOENIX, OMNi-BiOTiC, Orthomol, Schwabe Austria, SIDROGA Pharma, Ursapharm, Wort&Bild Verlag.Die inhaltliche Stärke des Events liegt jedoch nicht nur bei den vertretenen Pharmaunternehmen, sondern auch bei einem Team aus österreichischen Apothekerinnen, das fachkundig die mehr als 80 spannenden Live-Vorträge moderieren wird. Diesen können die Besucher:innen per Kopfhörer folgen, sodass der einzigartige Spirit der APOTHEKENTOUR erhalten bleibt und Interessierte jederzeit in die Vorträge einsteigen können.Tickets für die APOTHEKENTOUR in Wien sind für Apothekenangehörige auf www.apothekentour.at kostenfrei erhältlich.Die veranstaltende EL PATO Medien GmbH betreibt mit mehr als 70 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.