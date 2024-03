Berlin (ots) -Zum Weltfrauentag am 08. März 2024 zeigt der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. erfolgreiche Frauen aus der Branche, um damit auf die Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Frauen in der Wirtschaft aufmerksam zu machen.Die Geschichte und der Erfolg des Direktvertriebs wurden stark von Frauen geprägt, die beruflich selbständig und zielstrebig ihren Weg gegangen sind. Viele der heute etablierten Direktvertriebsunternehmen und ihre, Erfolgsgeschichten hat das weibliche Geschlecht immer weiter vorangebracht, lange bevor das Thema der beruflichen Gleichstellung den heutigen Anklang gefunden hat.Auch die Zahlen belegen diese gelebte Realität der Gleichberechtigung im Direktvertrieb: So sind laut einer internen Verbandsumfrage im Jahr 2022 75 Prozent der Führungspositionen* von Frauen besetzt worden. Dies zeigt, dass der Direktvertrieb für das weibliche Geschlecht ideale Karrierevoraussetzungen bietet.Für die Vorstandsvorsitzende des Verbands, Elke Kopp, selbst erfahrene Geschäftsführerin eines BDD-Mitgliedsunternehmens, ist die Rolle der Frau in der Arbeitswelt ein Herzensthema: "Meine Mutter hat mir als Beraterin eines Direktvertriebsunternehmen vorgelebt, dass Frau, Karriere und Familie möglich sind. In unserer Branche waren flexible Arbeitszeiten, selbstbestimmte Arbeitseinteilung und weibliche Karrieren von Anbeginn an eine Selbstverständlichkeit. Frauen beruflich zu fördern und sie zu befähigen, immer weiter zu wachsen - sei es persönlich oder in ihrer Verkaufstätigkeit- ist eine meiner wichtigsten Missionen."Zum internationalen Weltfrauentag stellt der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. einige inspirierende Frauen der Branche unter dem Motto: "Stark, inspirierend, erfolgreich - Frauen im Direktvertrieb" auf seiner Webseite vor: www.direktvertrieb.de/frauenpowerWer sich als Vertriebspartnerin im Direktvertrieb ausprobieren möchte, findet hier empfohlene Unternehmen mit den entsprechenden Karriereseiten: Mitgliedsunternehmen. (https://direktvertrieb.de/de/unternehmen)*Führungskräfte im Außendienst (Führungsverantwortung für mindestens 10 Berater/Beraterinnen)Pressekontakt:Alexandra Bekavac, Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.E-Mail: bekavac@direktvertrieb.deTelefon: +49 (0)30 - 23 63 56 83Original-Content von: Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell