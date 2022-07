Liebe Leser, das Ende dieser Woche zeigt, dass die Wasserstoff-Branche die Zinsanhebung in den USA offenbar recht gut verdaut hat. Die Werte sind teils deutlich gestiegen – was wiederum überraschend ist. Nel Asa ist derzeit führend, Plug Power ist an der Nasdaq weniger stark gewesen. Nel Asa: Besser als Plug Power an der Nasdaq Zu den Zahlen: Nel Asa ist… Hier weiterlesen