Auch Starinvestoren begehen teure Fehler

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Lieber Aktiensegler,

mal ehrlich: Hast du in den letzten Monaten oder Jahren einige Investitionen getätigt, die du bereust? Ich kann diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten. Nicht alles ist Gold, was in meinem Portfolio scheinbar geglänzt hat. Oder was auf dem Börsenparkett günstig aussah.

Es ist die eine Seite, zu seinen Fehlern zu stehen und aus ihnen zu lernen. Der Lernaspekt ist sogar absolut elementar, um ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Meiner Meinung nach dürfen wir jedoch eines nicht vergessen: Mit unseren Fehlern sind wir nicht alleine. So manches Mal begehen auch Starinvestoren teure Fehler. Und dumme Fehler noch dazu.

Netflix-Aktie: Ein Starinvestor mit teurem Fehler

Bill Ackman ist dir vielleicht ein Begriff. Dabei handelt es sich um einen Hedgefonds-Manager, der insbesondere in den USA rege Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zu Beginn des Jahres investierte der Starinvestor jedenfalls in die Netflix-Aktie (WKN: 552484). Er betonte dabei sein langfristiges Engagement.

Langfristig. Offenbar ein dehnbares Wort. Nachdem das Management von Netflix im April schwächere Quartalszahlen und insbesondere ein durchwachsenes Neukundenwachstum präsentiert hat, trennte sich Ackman von seiner Position. Mit einem Verlust von 400 Mio. US-Dollar, wohlgemerkt. Ein teurer Fehler? Ja, zumal seine initiale Investition bei 1,1 Mrd. US-Dollar gelegen hat. Aber das ist nicht der einzige nicht ganz glückliche Aspekt gewesen.

Die Netflix-Aktie hat zwar per Ende April einen Durchhänger gehabt. Seitdem konnte die Aktie allerdings bis heute wieder deutlich an Wert zulegen. Ackman hätte seinen Verlust begrenzen können, wenn er an seinen Aktien festgehalten hätte. Oder, konkreter formuliert: Wenn er von seiner eigentlich langfristig orientierten Investitionsthese nicht abgewichen wäre. Tja.

Eine Lektion für dich, mich und Ackman

Bill Ackman wird es vermutlich nicht so sehr jucken. Er macht, was Hedgefonds-Manager eben so tun, und wird die Mittel mit Sicherheit schon woanders investiert haben. Gegebenenfalls auch mit Erfolg, das habe ich ehrlich gesagt nicht verfolgt. Der entscheidende Punkt ist jedoch: Auch ein solcher Starinvestor hat einen Fehler gemacht, der ihn und seine Hedgefonds-Kunden sogar reales Geld gekostet hat.

Gleichzeitig hätte er den Fehler jedoch vermeiden können. Er hätte bei der Netflix-Aktie einfach nur investiert bleiben müssen. Fehler gehören zum Investieren dazu. Entscheidend ist, dass wir uns als Investoren auf die Vermeidung der Fehler konzentrieren; das haben wir in der Hand. In diesem Fall wäre das ein vorschneller Verkauf aufgrund schwächerer Quartalszahlen gewesen.

Auf erfolgreiche Investitionen und den Buy-and-Hold-Ansatz

Vincent Uhr

Der Artikel Auch Starinvestoren begehen teure Fehler ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Netflix. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Netflix.

Aktienwelt360 2023