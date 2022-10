Starinvestor: Cash ist doch kein Müll (mehr …)

Ray Dalio ist der Starinvestor, der in Zeiten der Inflation jüngst sagte: Cash ist Müll (auf Englisch trash, was sich entsprechend besser reimt). Noch in diesem Jahr hat er diese Aussage wiederholt. Übrigens in einem Zinsumfeld, das dem heutigen wenig gleicht.

Nun hat sich Dalio erneut dem Thema gewidmet und kommt zu der Einschätzung, dass es eine Veränderung gebe. Wie sie aussieht, das ist eine andere Frage. Nur weil Cash kein Müll mehr ist, so heißt das jedenfalls auch nicht, dass das Horten für den Starinvestor eine gute Idee ist.

Ray Dalio: Cash ist kein Müll mehr!

Wie der Starinvestor einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge äußerte, sei Cash eben kein Müll mehr. Das wiederum liege an der Zinsentwicklung. Steigende Zinsen hätten dazu geführt, dass dieses Asset wieder vergleichsweise attraktiver wird, zumindest in den USA. Seiner Ansicht nach sei die derzeitige, kurzfristige Verzinsung richtig für den Moment.

Wer nun jedoch glaubt, dass das Halten von Cash und eine Verzinsung das Mittel der Wahl seien, der irrt jedoch ebenfalls. Ray Dalio stellt in einer weiteren Aussage klar, dass für ihn Bargeld eher eines sei: neutral. Es ist eben kein Müll mehr, aber auch nicht gut. Mit einer Fed, die derzeit ihre Bilanz gleichzeitig schrumpfen lässt, handele es sich weder um eine gute noch um eine schlechte Investition.

Der Wert von Cash hat sich somit lediglich geringfügig verändert. Es sei weder eine schlechte noch eine gute Investition. Immerhin: Das ist eine Veränderung, die wir sehen. Beziehungsweise die Ray Dalio ausgemacht hat.

Neue Möglichkeiten sind vorhanden

Im Endeffekt fasst Ray Dalio die Möglichkeiten gut zusammen, vor allem mit Blick auf den US-Markt. Die Zinsen sind hier inzwischen auf eine Spanne zwischen 3,0 und 3,25 % gestiegen. Das bedeutet, dass selbst Festgeld-Alternativen inzwischen wieder attraktiver sein können. Nicht, um die Inflation auszugleichen. Wohl aber, um etwas Rendite generieren zu können.

Das hebt den Wert von Cash leicht an. Allerdings nicht so sehr, dass wir von einer guten Investition in dieser Zeit sprechen können. Aus dieser Perspektive heraus teile ich die Meinung dieses Starinvestors. Sie ist eigentlich sehr, sehr logisch.

Der Artikel Starinvestor: Cash ist doch kein Müll (mehr …) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022