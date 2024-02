Starcore Mines Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Starcore Mines. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Starcore Mines liegt derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -3,5 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet Starcore Mines schlecht ab. Mit einer Rendite von -55 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche liegt die Rendite von Starcore Mines mit -55 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 54,55 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators für die Aktie von Starcore Mines.