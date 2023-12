Starcom Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der T42 Iot Tracking-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 4,59 GBP für den Schlusskurs aus den letzten 200 Handelstagen. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,9 GBP, was einem Unterschied von -36,82 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 2,66 GBP liegt über dem gleitenden Durchschnitt um +9,02 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält T42 Iot Tracking somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über T42 Iot Tracking diskutiert, an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar grün an. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aufgrund des positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses zeigt einen RSI von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,59, was eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt. Das Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei T42 Iot Tracking festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält T42 Iot Tracking daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.