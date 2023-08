Starbucks: Potenzial für Kursanstieg um +11,48% auf 104,01 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Aktie von Starbucks hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,55% gezeigt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,68%. Die Stimmung der Bankanalysten bezüglich des Kurses ist eindeutig – das mittelfristige Kursziel liegt bei 104,01 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet sich Investoren damit ein Potenzial für einen Anstieg um +11,48%. Derzeit empfehlen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere teilen die Einschätzung “Kauf”. Eine neutrale Bewertung vergeben insgesamt 20 Experten. Das Guru-Rating beträgt nun durchgehend 3,67.

