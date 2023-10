Starbucks: Potenzial für Kursanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Aktuell scheint die Aktie von Starbucks unterbewertet zu sein, so die Meinung von Analysten. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 108,69 EUR – ein Potenzial von +25,08% zum aktuellen Kurs.

• Am 13.10.2023 stieg der Wert um +0,24%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 108,69 EUR

• Die positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating unterstützt

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie zwar an Wert (-1,12%), jedoch sind immer noch viele Bankanalysten optimistisch eingestellt: Neun davon sehen in Starbucks einen starken Kauf und vier teilen diese Euphorie auf einem etwas weniger enthusiastischen Niveau (“Kauf”).

20 weitere Experten halten sich neutral (“halten”) zum Thema Starbucks-Aktien und insgesamt neigen somit fast vierzig Prozent aller Analysteneinschätzungen zur positiven Seite.

