Starbucks: Potenzial für +17,16% laut Analysten - Kursziel von 106,26 EUR

Die Aktie von Starbucks hat gestern eine negative Kursentwicklung von -0,17% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei insgesamt -1,33%, was auf eine momentan eher pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 106,26 EUR erreichen kann. Sollte diese Prognose eintreffen, würde sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +17,16% ergeben.

Von insgesamt 33 Analysten empfehlen neun einen starken Kauf der Aktie und vier setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung haben hingegen 20 Experten abgegeben. Das Guru-Rating beträgt nun durchgehend 3,67 nach einer vorherigen Bewertung mit demselben Wert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz des schwachen Trends sehen viele...