Starbucks: Kursziel von 108,50 EUR erreicht

Die Aktie von Starbucks hat nach Ansicht der Analysten ein erhebliches Kurspotenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 108,50 EUR, was einem Anstieg um +25,43% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Starbucks zeigt am 28.09.2023 eine positive Entwicklung von +0,23%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 108,50 EUR

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings ist nun bei 3,67

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Starbucks einen Anstieg um +0,23%. Die jüngste negative Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen belaufen sich auf -2,46%, was darauf hindeutet dass der Markt derzeit eher pessimistisch eingestellt ist.

Trotz dieser negativen Entwicklungen sind Bankanalysten im Durchschnitt optimistisch und sehen das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Zielkurs von 108,50 EUR. Dies würde zu einem...